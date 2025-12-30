Verso il mercato. Mazzitelli e Rafia possibili idee per la mediana.

Tra pochi giorni si apre ufficialmente il mercato invernale di gennaio, che resterà aperto dal 2 gennaio al 2 febbraio. Tra le possibili novità per la mediana, Mazzitelli e Rafia sono tra i nomi più discussi. Resta da capire quali saranno le mosse delle società e come si evolveranno le trattative nei prossimi giorni.

Ancora quattro giorni e poi sarà ufficialmente calcio mercato, con la finestra invernale dal 2 gennaio al 2 febbraio. E l’ Empoli come vi approccia? In casa azzurra le principali riflessioni sono legate alla possibilità o meno di mandare a giocare qualche giovane con più continuità. I più ’gettonati’ sono il difensore classe 2006 Lorenzo Tosto e l’attaccante coetaneo Ismael Konaté. Al netto dell’utilizzo di entrambi contro il Frosinone (Konaté anche a Mantova), i due sono infatti stati utilizzati pochissimo finora, ma non è detto che le valutazioni su entrambi possano cambiare dopo le ultime prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

