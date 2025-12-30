Verso Cagliari-Milan | Leao e Gabbia out per la gara Fullkrug si prepara all’esordio

Il Milan si prepara alla sfida di Cagliari, dopo aver battuto il Verona 3-0 a San Siro. Le ultime notizie indicano che Leao e Gabbia non saranno disponibili per la partita, mentre Fullkrug si sta preparando all’esordio in maglia rossonera. La squadra si concentra ora sulla trasferta, valutando le condizioni dei giocatori e le strategie da adottare per affrontare la gara.

Archiviata la vittoria per 3-0 contro il Verona a San Siro, il Milan si è messo a preparare il match di Cagliari: le ultime notizie sulle condizioni fisiche Gabbia e Leao.

