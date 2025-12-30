Verso Cagliari-Milan | Allegri parlerà in conferenza stampa I dettagli | PM NEWS

Venerdì, il Milan affronterà il Cagliari in una partita importante. Domani, l’allenatore Massimiliano Allegri terrà una conferenza stampa per presentare la sfida, offrendo spunti e aggiornamenti sulla squadra. Un appuntamento utile per comprendere le strategie e le aspettative in vista del match, che si svolgerà nel rispetto delle normative sportive e di comunicazione.

Venerdì il Milan torna in campo per la sfida contro il Cagliari. Massimiliano Allegri parlerà giovedì in conferenza stampa. I dettagli da Pianeta Milan. Milan verso Cagliari: Leao corre in campo, Gabbia ci prova; Milan, come stanno Leao e Gabbia? Novità verso il Cagliari; Da Gabbia e Leao a Gimenez e Pulisic: chi recupera per Cagliari-Milan; Fullkrug al Milan, è fatta. E potrebbe esordire già a Cagliari. Milan, Gabbia verso il forfait contro il Cagliari: le ultime su Leao - Milan, Allegri prepara la trasferta in Sardegna contro il Cagliari: personalizzato per Gabbia, Leao in gruppo

Leao e Gabbia out contro il Cagliari? Cosa trapela in casa Milan - A fare il punto su Rafael Leao e Matteo Gabbia è stato il Corriere dello Sport: ecco cosa trapela in vista di Cagliari - spaziomilan.it

C’è una buona e una cattiva notizia da Milanello per Cagliari-Milan - Notizie buone a metà arrivano da Milanello oggi in vista della sfida contro il Cagliari del prossimo 2 gennaio. milanlive.it

. @acmilan, Leao continua ad allenarsi in gruppo verso la trasferta di Cagliari. Lavoro personalizzato e di recupero per Gabbia x.com

VERSO CAGLIARI: CHI RECUPERA Peppe Di Stefano (@SkySport) fa il punto sulla situazione infortunati: Rafa Leão: È il vero grande dubbio per la trasferta sarda. Si valuta giorno per giorno. Matteo Gabbia: Il difensore sta sempre meglio, - facebook.com facebook

