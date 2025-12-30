Verona sequestrate centinaia di bici elettriche contraffatte

A Verona, sono state sequestrate circa 300 biciclette elettriche contraffatte durante un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia locale. L’intervento mira a contrastare il mercato illecito di prodotti falsificati, garantendo la sicurezza dei cittadini e la tutela dei marchi. L’attività si inserisce nelle azioni di prevenzione e controllo contro le violazioni in materia di sicurezza, marchi e rispetto delle norme stradali.

Quasi 300 biciclette elettriche a pedalata assistita sono state sequestrate a Verona. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia locale nell'ambito dell'attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione marchi, sicurezza prodotti e Codice della Strada. Due persone sono state denunciate, un cittadino pakistano e uno indiano, per il reato di frode nell'esercizio del commercio. Si tratta del più ingente sequestro di e-bike eseguito presso punti vendita sull'intero territorio nazionale, frutto della collaborazione tra i due organi di polizia.

Bici elettriche contraffatte: sequestrate 295 e-bike “fuorilegge”, due denunciati - Maxi sequestro di biciclette elettriche irregolari a Verona, operazione congiunta di Guardia di finanza e polizia locale. veronaoggi.it

Verona, maxi sequestro di quasi 300 e-bike irregolari - Operazione della Guardia di Finanza e della polizia locale. rainews.it

