Il 3 gennaio, Marginalia conclude la stagione invernale con il concerto di

Marginalia chiude la stagione invernale sabato 3 gennaio con il recupero del concerto dello scorso 16 novembre. Appuntamento alle 18:15 alla chiesa di San Giorgio di Bavari con l’ensemble Enerbia in “Vernans Rosa”, il fiore dell’antifonario di Bobbio. Come sempre prima, alle 17:45, è in programma. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - “Vernans Rosa” con l’ensemble Enerbia chiude la stagione invernale di Marginalia

