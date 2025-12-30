Ventola esalta Pio Esposito | Mi è piaciuto in questo Io avrei…

Nicola Ventola ha recentemente lodato le prestazioni di Francesco Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, sottolineando il suo potenziale. L’ex attaccante ha espresso apprezzamento per le qualità dimostrate dal giocatore, ritenendolo un elemento promettente per il futuro della squadra. Le parole di Ventola evidenziano l’interesse e la fiducia verso il giovane nerazzurro, sottolineando l’importanza di valorizzare i giovani talenti nel calcio italiano.

Inter News 24 Nicola Ventola, ex attaccante tra le altre anche dell’Inter, ha esaltato il gioiello nerazzurro Francesco Pio Esposito. Vediamo che cosa ha detto. Nicola Ventola ha parlato a Viva El Futbol della polemica di Conte, della vittoria dell’Inter sull’Atalanta e di Francesco Pio Esposito. QUI LE ULTIME NOVITA’ SULL’INTER SULLA POLEMICA DI CONTE – « Si possono evitare certe cose, Conte le può pensare certe cose, ma sa cosa scatena poi, le risposte. Mi è sempre piaciuta la comunicazione ma l’allenatore deve parlare di campo, per me è inutile quello che ha fatto Conte » SULL’INTER E SU PIO ESPOSITO – « L’Inter ha fatto un primo tempo dominante, spettacolare, l’Atalanta era bassa per meriti dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventola esalta Pio Esposito: «Mi è piaciuto in questo. Io avrei…» Leggi anche: Pio Esposito: "La gente parla tanto di me, c'è chi mi esalta e chi mi scredita ma io penso a me stesso" Leggi anche: Pio Esposito chiarisce: «Contento per questo momento. A chi mi elogia o mi scredita dico che…» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ventola pazzo di Pio Esposito: “Ma l’avete visto? Super scelta e mi chiedo…” - A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così della vittoria dell’Inter a Bergamo e non soltanto ... msn.com

