Venti forti in arrivo nel Foggiano e nel resto della Puglia | scatta l' allerta meteo

Venti intensi di Grecale sono previsti nel Foggiano e in tutta la Puglia, con un conseguente calo delle temperature. L’allerta meteo è stata diramata in vista di condizioni atmosferiche avverse, che interesseranno la regione durante la settimana di Capodanno. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Come preannunciato dai meteorologi, la settimana di Capodanno in Capitanata, sarà caratterizzata da un drastico calo termico causato dai venti forti di Grecale in arrivo. In tutta la Puglia, a partire dalla prima serata di oggi, 30 dicembre, si prevedono venti tendenti a forti settentrionali.

