Venezuela New York Times | Petroliera inseguita da Usa rivendica protezione di Mosca

La petroliera Bella 1, inseguita dalle forze statunitensi nell’Atlantico, ha dipinto una bandiera russa sul fianco della nave per rivendicare protezione da Mosca, secondo quanto riportato dal New York Times. La vicenda evidenzia le tensioni tra Stati Uniti e Russia nel contesto delle operazioni nel mare aperto, suscitando attenzione sulla dinamica delle attività marittime e delle rivendicazioni di sovranità internazionale.

(Adnkronos) – L'equipaggio della petroliera Bella 1, inseguita dalle forze statunitensi nell'Atlantico, ha dipinto una bandiera russa sul fianco della nave nel tentativo di rivendicare protezione da Mosca. Lo hanno riferito al New York Times due funzionari americani. La Bella 1, sotto sanzioni Usa per il trasporto di petrolio iraniano destinato al finanziamento del terrorismo.

C.I.A. Conducted Drone Strike on Port in Venezuela - The attack last week, on a dock purportedly used for shipping narcotics, did not kill anyone, people briefed on the operation said. nytimes.com

How Oil, Drugs and Immigration Fueled Trump’s Venezuela Campaign - New details of deliberations show how aides with overlapping agendas drove the United States toward a militarized confrontation with Venezuela. nytimes.com

La Cia ha condotto un attacco con droni in Venezuela. È il primo attacco diretto sul suolo venezuelano dall'inizio della campagna di pressione militare dell'amministrazione Trump contro il governo Maduro x.com

TRASPORTI AEREI, RESTA LO STOP AL VENEZUELA: DECISIONE DEI VETTORI SPAGNOLI I collegamenti aerei tra la Spagna e il Venezuela restano sospesi. I principali vettori spagnoli hanno infatti deciso di prorogare lo stop ai voli verso Caracas, confer - facebook.com facebook

