Vendevano botti sui social, maxisequestro della Finanza.

Le autorità di Messina hanno effettuato due operazioni di contrasto alla vendita illegale di botti sui social, sequestrando complessivamente oltre 120 unità. Le attività della Guardia di Finanza mirano a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare il commercio non autorizzato di materiale pirotecnico. Questi interventi evidenziano l'impegno delle forze dell'ordine nel monitorare e fermare pratiche illecite che possono mettere a rischio la sicurezza della collettività.
I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina in due diverse operazioni hanno sottoposto a sequestro oltre 120.000 artifizi pirotecnici del peso complessivo di oltre 4 tonnellate, deferito alle competenti Autorità Giudiziarie i giovani che li detenevano abusivamente ed eseguito l’arresto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
