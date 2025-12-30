Vendevano botti sui social maxisequestro della Finanza

Le autorità di Messina hanno effettuato due operazioni di contrasto alla vendita illegale di botti sui social, sequestrando complessivamente oltre 120 unità. Le attività della Guardia di Finanza mirano a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare il commercio non autorizzato di materiale pirotecnico. Questi interventi evidenziano l'impegno delle forze dell'ordine nel monitorare e fermare pratiche illecite che possono mettere a rischio la sicurezza della collettività.

Botti illegali di Capodanno, il mercato è sui social: ma tra i pericoli anche le truffe - Telegram, Instagram, Tik Tok: i venditori di botti abusivi scelgono sempre più le piattaforme social per vendere la loro "merce" ... fanpage.it

Botti illegali venduti sui social - Condividi Fuochi d'artificio su Telegram Foto da: Botti illegali venduti sui social Candelotti su Facebook Foto da: Botti illegali venduti sui social Cipolle spedite in Italia Foto da: Botti illegali ... napolitoday.it

Catania, vendevano per strada fuochi d’artificio illegali e in auto 21 “bombe carta”: 2 arresti #Cronaca #arresti #auto #bombe #botti #Catania #fuochi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.