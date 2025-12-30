Veicoli rubati nel casertano trovati in una vecchia fabbrica abbandonata

Nella zona di Pozzuoli, un’indagine della polizia municipale ha portato alla scoperta di un deposito di veicoli rubati all’interno di un vecchio stabilimento abbandonato. I veicoli, rinvenuti negli ex capannoni Sofer, testimoniano l’attività illecita legata al traffico di veicoli rubati nel casertano. L’operazione evidenzia l’importanza di interventi mirati per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza nel territorio.

Un vero e proprio deposito di veicoli rubati all’interno degli ex capannoni Sofer di Pozzuoli. È quanto emerso al termine di un’attività investigativa della polizia municipale di Pozzuoli. All’interno della vecchia fabbrica sono stati rinvenuti cinque mezzi: tre autovetture, un motociclo e un. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Veicoli rubati nel casertano trovati in una vecchia fabbrica abbandonata Leggi anche: Officina abusiva su terreno comunale: nei guai 53enne. Trovati rifiuti pericolosi e veicoli rubati Leggi anche: Bergamo, cade dal tetto di una fabbrica abbandonata: morto 19enne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Raid notturno all'istituto scolastico, rubati centinaia di pc; Pozzuoli, scoperto deposito di veicoli rubati: recuperati 5 mezzi dalla Polizia municipale; Maserati e Range Rover rubate, ma altre auto di lusso nella sua officina. Carrozziere casertano sotto accusa per ricettazione. Veicoli rubati nel casertano trovati in una vecchia fabbrica abbandonata - Rinvenuti tre autovetture, un motociclo e un furgone probabilmente pronti per essere smontati: sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari ... casertanews.it

LA FOTO. Rubano Jeep e altre auto nel casertano e le nascondono in una fabbrica abbandonata - CASERTA – L’ex fabbrica Sofer, un complesso industriale dismesso a Pozzuoli, è diventata l’insospettabile base per un traffico illecito di veicoli rubati. casertace.net

Pozzuoli, scoperto dalla Polizia municipale un deposito di veicoli rubati | https://shorturl.at/lExVE - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.