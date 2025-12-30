Veicoli rubati nel casertano trovati in una vecchia fabbrica abbandonata

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Pozzuoli, un’indagine della polizia municipale ha portato alla scoperta di un deposito di veicoli rubati all’interno di un vecchio stabilimento abbandonato. I veicoli, rinvenuti negli ex capannoni Sofer, testimoniano l’attività illecita legata al traffico di veicoli rubati nel casertano. L’operazione evidenzia l’importanza di interventi mirati per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza nel territorio.

Un vero e proprio deposito di veicoli rubati all’interno degli ex capannoni Sofer di Pozzuoli. È quanto emerso al termine di un’attività investigativa della polizia municipale di Pozzuoli. All’interno della vecchia fabbrica sono stati rinvenuti cinque mezzi: tre autovetture, un motociclo e un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

veicoli rubati nel casertano trovati in una vecchia fabbrica abbandonata

© Casertanews.it - Veicoli rubati nel casertano trovati in una vecchia fabbrica abbandonata

Leggi anche: Officina abusiva su terreno comunale: nei guai 53enne. Trovati rifiuti pericolosi e veicoli rubati

Leggi anche: Bergamo, cade dal tetto di una fabbrica abbandonata: morto 19enne

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Raid notturno all'istituto scolastico, rubati centinaia di pc; Pozzuoli, scoperto deposito di veicoli rubati: recuperati 5 mezzi dalla Polizia municipale; Maserati e Range Rover rubate, ma altre auto di lusso nella sua officina. Carrozziere casertano sotto accusa per ricettazione.

veicoli rubati casertano trovatiVeicoli rubati nel casertano trovati in una vecchia fabbrica abbandonata - Rinvenuti tre autovetture, un motociclo e un furgone probabilmente pronti per essere smontati: sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari ... casertanews.it

LA FOTO. Rubano Jeep e altre auto nel casertano e le nascondono in una fabbrica abbandonata - CASERTA – L’ex fabbrica Sofer, un complesso industriale dismesso a Pozzuoli, è diventata l’insospettabile base per un traffico illecito di veicoli rubati. casertace.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.