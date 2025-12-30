Vedano Olona latitante fermato dopo un inseguimento tenta di strangolare i carabinieri

Da ilgiorno.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vedano Olona, durante la notte della vigilia di Natale, un ricercato è stato fermato dopo un inseguimento, tentando di aggredire i carabinieri. La donna presente nell’auto con lui è riuscita a fuggire. L’intera operazione si è svolta nelle strade di Vedano Olona, in provincia di Varese, e si è conclusa con l’arresto del latitante.

Vedano Olona (Varese), 30 dicembre 2025 –  Notte della vigilia di Natale con inseguimento per le strade di  Vedano Olona, un ricercato finisce in manette mentre la donna che si trovava in auto assieme a lui è riuscita a scappare. Succede tutto in una manciata di secondi, quando la gazzella dei carabinieri della stazione di Malnate, nel corso di un servizio di routine di controllo del territorio, nota una  Citroen DS4 con a bordo due persone, un uomo e una donna  che, alla vista dell'equipaggio, con manovre repentine e pericolose si allontana velocemente allo scopo di sottrarsi al controllo innescando così un inseguimento, durante il quale  l'autista, dopo aver arrestato la marcia ed essere sceso dal  veicolo, tenta la fuga a piedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vedano olona latitante fermato dopo un inseguimento tenta di strangolare i carabinieri

© Ilgiorno.it - Vedano Olona, latitante fermato dopo un inseguimento tenta di strangolare i carabinieri

Leggi anche: Vedano Olona, ladri sorpresi a rubare in un’abitazione: scatta l’inseguimento. Uno bloccato, l’altro in fuga

Leggi anche: Vede i carabinieri e accelera, pusher fermato dopo inseguimento: in auto cocaina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

vedano olona latitante fermatoVedano Olona, latitante fermato dopo un inseguimento tenta di strangolare i carabinieri - Quarantenne tunisino intercettato durante un controllo la sera della vigilia di Natale: doveva scontare un residuo di pena per spaccio. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.