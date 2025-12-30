Vedano Olona latitante fermato dopo un inseguimento tenta di strangolare i carabinieri

A Vedano Olona, durante la notte della vigilia di Natale, un ricercato è stato fermato dopo un inseguimento, tentando di aggredire i carabinieri. La donna presente nell’auto con lui è riuscita a fuggire. L’intera operazione si è svolta nelle strade di Vedano Olona, in provincia di Varese, e si è conclusa con l’arresto del latitante.

Vedano Olona (Varese), 30 dicembre 2025 – Notte della vigilia di Natale con inseguimento per le strade di Vedano Olona, un ricercato finisce in manette mentre la donna che si trovava in auto assieme a lui è riuscita a scappare. Succede tutto in una manciata di secondi, quando la gazzella dei carabinieri della stazione di Malnate, nel corso di un servizio di routine di controllo del territorio, nota una Citroen DS4 con a bordo due persone, un uomo e una donna che, alla vista dell'equipaggio, con manovre repentine e pericolose si allontana velocemente allo scopo di sottrarsi al controllo innescando così un inseguimento, durante il quale l'autista, dopo aver arrestato la marcia ed essere sceso dal veicolo, tenta la fuga a piedi.

