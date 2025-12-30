Vecchia stufa in casa a Lurano 17enne intossicato

A Lurano, un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato dopo aver subito un’intossicazione, probabilmente causata da una vecchia stufa domestica. La sera del 29 dicembre, è stato sottoposto a un trattamento in camera iperbarica presso l’Habilita di Zingonia, prima di essere trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La vicenda evidenzia l’importanza di controllare e mantenere gli impianti di riscaldamento domestici.

IL CASO. Un 17enne è rimasto intossicato a Lurano ed è stato sottoposto nella serata del 29 dicembre a un trattamento d'emergenza in camera iperbarica all'Habilita di Zingonia, prima di essere trasferito nuovamente all'ospedale Papa Giovanni XXIII.

