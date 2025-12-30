Vasiljevic Inter potrebbe rappresentare una nuova opportunità nel mercato giovanile. L’attaccante classe 2010 dell’MTK Budapest è seguito da diversi club europei, tra cui l’Inter, che potrebbe valutare un possibile interesse. La trattativa, ancora in fase preliminare, si inserisce nel contesto delle strategie di potenziamento del settore giovanile nerazzurro, con attenzione alle promesse emergenti dall’Europa dell’Est.

Inter News 24 Vasiljevic Inter e una pista che nasce dall’Europa dell’Est: l’attaccante classe 2010 dell’MTK Budapest è seguito da diversi top club europei. Secondo i media ungheresi, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi su Andrej Vasiljevic, considerato una delle promesse più interessanti del panorama giovanile europeo. L’attaccante classe 2010, attualmente in forza all’ MTK Budapest, è seguito con grande attenzione dagli scout nerazzurri, sempre molto attivi sul fronte dei talenti emergenti. A riportare la notizia è Nemzeti Sport, secondo cui Vasiljevic avrebbe già attirato l’interesse concreto di numerosi club di primo piano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vasiljevic Inter, nerazzurri sulle tracce del baby talento dell’MTK Budapest: è reale l’interesse di Ausilio

