Vàsia il borgo che incassa più di Roma dalla lotta all’evasione In 7 anni incassi dimezzati per i Comuni

Vàsia si distingue come il borgo che, grazie a strategie efficaci, supera Roma nei incassi derivanti dalla lotta all’evasione fiscale. Tuttavia, negli ultimi sette anni, molti Comuni italiani hanno visto dimezzare le proprie entrate. In un panorama in cui le risorse sono sempre più limitate, la gestione delle entrate fiscali richiede competenza e attenzione, indipendentemente dalle dimensioni dell’ente.

Nella geografia italiana della lotta all'evasione fiscale, a volte le dimensioni contano meno delle competenze. Lo dimostra Vàsia, minuscolo Comune dell'entroterra imperiese con appena 350 abitanti e molto amato dai turisti tedeschi, che nel 2024 ha incassato più del doppio di Roma grazie alle segnalazioni di imposte non pagate. Un risultato che spicca se confrontato con quello della Capitale, città da 2 milioni e 750mila residenti. Secondo i dati diffusi dal Centro Studi Enti Locali, il Comune di Roma nel 2024 ha incassato 10.145 euro per il recupero di tasse evase emerse grazie alle segnalazioni comunali.

