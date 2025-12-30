Variante K reparti pieni e polmoniti dai 18 agli 80 anni | Non sottovalutate questi sintomi

Nella stagione influenzale attuale, i casi di bronchiti e polmoniti sono in aumento tra adulti e anziani. Tra il 15 e il 21 dicembre, l’Italia ha registrato circa 950.000 nuovi contagi, con un’incidenza di 17,1 casi ogni mille abitanti. È importante non sottovalutare i sintomi respiratori e consultare un medico per una diagnosi tempestiva e adeguata.

L'Italia sta vivendo una delle stagioni influenzali più intense degli ultimi anni. Nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre, il numero di contagi ha raggiunto 17,1 casi ogni mille persone, con quasi 950mila nuovi malati in soli sette giorni secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Dall'inizio della sorveglianza, il totale ha superato i 5,8 milioni di italiani colpiti. Le regioni del nord stanno affrontando la situazione più critica. Il Veneto ha registrato 18,6 casi ogni mille abitanti poco prima di Natale, uno dei dati più alti mai rilevati nella regione. Anche la Toscana è sotto pressione, con circa 60mila ammalati e un incremento del 50% in una settimana.

Variante K tra i virus influenzali, appello di Bassetti sul vaccino prima di Natale: "Cene faranno da volano" - Matteo Bassetti ha parlato della variante K, l’influenza che sta colpendo tutto il mondo, sottolineando come il vaccino sia l'arma per difendersi ... virgilio.it

Crescono i casi legati alla cosiddetta influenza K, una variante stagionale del virus influenzale che, secondo le stime degli esperti, proprio nelle prossime settimane raggiungerà il picco di contagi manifestandosi con diversi e nuovi sintomi. Un virus influenzale - facebook.com facebook

