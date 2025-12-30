Varese attira tremila brasiliani Il bando alzato dai 40 ai 45 anni

Varese sta attirando un crescente interesse da parte di cittadini brasiliani, con circa tremila richieste di trasferimento. In risposta, il bando di incentivi è stato ampliato, ora rivolto anche a persone under 45 anni. Chi decide di trasferirsi riceve un contributo di 2000 euro, favorendo così un’iniziativa volta a promuovere l’immigrazione e la crescita della comunità locale.

Duemila euro a chi si trasferisce a Varese: arrivano tremila richieste dal Brasile e il bando viene allargato agli under 45. Il progetto " Vieni a vivere a Varese " della Camera di Commercio è stato annunciato nella trasmissione televisiva " Domingo Espetacular ", uno dei programmi di approfondimento più seguiti in Brasile. Subito i media hanno rilanciato la notizia del sostegno economico dedicato a chi sceglie la provincia di Varese come luogo di residenza e lavoro. Il progetto della Camera di commercio lanciato mesi fa ha registrato un boom di richieste da Oltreoceano anche grazie all'attenzione della pubblicazione dedicata all'iniziativa da parte di Ansa Brasile.

“Vieni a vivere a Varese” è un successo: tremila richieste di informazioni dal Brasile - "Negli ultimi mesi il progetto ha superato i confini italiani, attirando l'attenzione di media e pubblico estero" hanno spiegato dalla Camera di commercio, grazie a "una pubblicazione dedicata all'ini ... msn.com

