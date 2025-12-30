Varese attira tremila brasiliani Il bando alzato dai 40 ai 45 anni

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varese sta attirando un crescente interesse da parte di cittadini brasiliani, con circa tremila richieste di trasferimento. In risposta, il bando di incentivi è stato ampliato, ora rivolto anche a persone under 45 anni. Chi decide di trasferirsi riceve un contributo di 2000 euro, favorendo così un’iniziativa volta a promuovere l’immigrazione e la crescita della comunità locale.

Duemila euro a chi si trasferisce a Varese: arrivano tremila richieste dal Brasile e il bando viene allargato agli under 45. Il progetto “ Vieni a vivere a Varese “ della Camera di Commercio è stato annunciato nella trasmissione televisiva “ Domingo Espetacular “, uno dei programmi di approfondimento più seguiti in Brasile. Subito i media hanno rilanciato la notizia del sostegno economico dedicato a chi sceglie la provincia di Varese come luogo di residenza e lavoro. Il progetto della Camera di commercio lanciato mesi fa ha registrato un boom di richieste da Oltreoceano anche grazie all’attenzione della pubblicazione dedicata all’iniziativa da parte di Ansa Brasile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

varese attira tremila brasiliani il bando alzato dai 40 ai 45 anni

© Ilgiorno.it - Varese attira tremila brasiliani. Il bando alzato dai 40 ai 45 anni

Leggi anche: Dai reality alla passerella, dai corsetti Mugler ai total look Balenciaga: i 45 anni di Kim Kardashian raccontano come lo stile possa diventare linguaggio, potere e racconto di sé

Leggi anche: “Vieni a vivere a Varese” è un successo: tremila richieste di informazioni dal Brasile

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Varese attira tremila brasiliani. Il bando alzato dai 40 ai 45 anni.

varese attira tremila brasilianiVoucher da 2mila euro per chi si trasferisce a Varese, rifinanziato - Occorre un contratto di lavoro sul territorio della durata di almeno 6 mesi ... rainews.it

“Vieni a vivere a Varese” è un successo: tremila richieste di informazioni dal Brasile - "Negli ultimi mesi il progetto ha superato i confini italiani, attirando l'attenzione di media e pubblico estero" hanno spiegato dalla Camera di commercio, grazie a "una pubblicazione dedicata all'ini ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.