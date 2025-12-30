Vannacci e il no al decreto armi all’Ucraina | Non sono un pacifista ma queste forniture allungano la guerra – Il colloquio

Vannacci si esprime sul no al decreto armi all’Ucraina, evidenziando che, pur non essendo pacifista, ritiene che le forniture militari possano prolungare il conflitto. Nel corso di un’intervista, sottolinea come, a suo avviso, gli accordi di pace siano stati ostacolati dall’Unione Europea, lasciando aperto il dibattito sulle strategie per favorire una risoluzione diplomatica.

« Questi accordi di pace, che guardo sempre con favore perché mi auguro che la pace, alla fine, scoppi, sono stati sabotati dall’Unione europea ». A parlare è il vicesegretario della Lega ed eurodeputato Roberto Vannacci, in un colloquio con Open per fare il punto sulla guerra tra Ucraina e Russia e sulle strategie adottate dall’Europa, all’indomani del via libera del Consiglio dei ministri al decreto che proroga gli aiuti all’Ucraina per l’anno 2026, provvedimento rispetto al quale si dice contrario. «Dobbiamo cambiare strategia: non può più essere basata solo sul supporto economico e sull’invio di armi. 🔗 Leggi su Open.online

