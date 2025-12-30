Vandali in azione in centro storico | distrutta una colonnina in via Appia

Nel centro storico, si registrano episodi di vandalismo che hanno causato danni a diverse proprietà. In via Appia è stata distrutta una colonnina, mentre numerosi veicoli, citofoni e elementi strutturali dei palazzi sono stati danneggiati. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi per garantire la sicurezza e il rispetto del patrimonio urbano.

Una colonnina distrutta e numerosi episodi di vandalismo alle auto, ai citofoni e alle calate delle grondaie e dei tubi dei palazzi.È quanto denunciano i residenti del quartiere che si sviluppa attorno all’Arco Etrusco. Armati di carta e penna hanno scritto al prefetto, al questore e alla sindaca. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Vandali in centro, distrutta la piccola panchina alla fermata del bus Leggi anche: Ladri in azione nel centro storico, rubata una moto da un garage Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vandali ancora in azione, il centro terra di nessuno: tanti i danni dopo un'altra notte da incubo; Sfregio al Natale di Fasano: vandali in azione contro le installazioni di U ’ntrattine; Sfregio a San Zeno e al centro storico: vandalizzati i simboli di Verona; A fuoco 50 metri di passerella nel parco Punta del Serrone: si indaga. Sfregio al Natale di Fasano: vandali in azione contro le installazioni di “U ’ntrattine” - Fasano – Un brutto risveglio per il centro storico di Fasano, dove l’inciviltà ha provato a spegnere la magia delle feste. osservatoriooggi.it

Vandali ancora in azione, il centro terra di nessuno: tanti i danni dopo un'altra notte da incubo - Nuovi atti vandalici in centro storico, con l’alcol sempre a fare da benzina per ... ilmessaggero.it

Otranto, vandali in azione: deturpati nella notte i monumenti del centro storico con vernice e catrame. Il sindaco: «Non resteranno impuniti» - Sconosciuti hanno deturpato con vernice rossa la pavimentazione di alcuni vicoli del centro storico di Otranto, il monumento eroi e martiri otrantini e l'altare sulla porta di mare, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

VANDALI IN AZIONE NELL'OSPEDALE DI COSENZA, DISTRUTTO UNO SPOGLIATOIO - facebook.com facebook

Vandali in azione a Cevio nella notte di Natale: danneggiato l’albero del Comune x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.