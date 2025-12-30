Valeri Bojinov ricorda un momento speciale dopo aver segnato contro la Roma. In quell'occasione, il calciatore bulgaro si precipitò verso la panchina per baciare l'allenatore Zdenek Zeman, che rimase sorpreso dalla scena. Un episodio che evidenzia l’emozione e l’affetto tra giocatore e tecnico, rimasto impresso nella memoria di entrambi. Un ricordo che testimonia il valore delle emozioni nel calcio e il rapporto tra squadra e allenatore.

