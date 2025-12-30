Valeoit tra le prime dieci aziende italiane certificate ISO 56001 per l’innovazione

Valeo.it, azienda digitale con sede a Bergamo, ha ottenuto la certificazione ISO 56001 per la gestione dell’innovazione, rilasciata da DNV, uno dei principali enti di certificazione internazionale. Questo riconoscimento colloca Valeo.it tra le prime dieci aziende italiane a ricevere tale attestato, evidenziando l’impegno dell’azienda nel promuovere pratiche innovative e di qualità nel settore digitale.

Un traguardo di grande valore per Valeo.it, digital company con sede a Bergamo, che ha ottenuto da DNV, tra i principali enti di certificazione a livello internazionale, la certificazione ISO 56001 per la gestione dell’innovazione. Si tratta di uno standard ancora poco diffuso in Italia e oggi raggiunto da sole 10 aziende; un risultato che colloca Valeo.it tra le prime realtà del Paese ad aver strutturato e formalizzato il proprio modello di innovazione. La ISO 56001, infatti, certifica le aziende che adottano un’organizzazione capace di gestire idee, progetti e processi innovativi, collegandoli agli obiettivi strategici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

