Valditara | 413 euro in più ai docenti con tre contratti in una legislatura Dispersione scolastica all’8,3% Italia batte target UE con cinque anni d’anticipo

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato il bilancio dell’anno, evidenziando miglioramenti e sfide del sistema scolastico italiano. Tra i dati principali, si registra un incremento di 413 euro per i docenti con tre contratti in una legislatura e un tasso di dispersione scolastica all’8,3%, con l'Italia che supera gli obiettivi UE con cinque anni di anticipo.

