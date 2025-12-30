Valditara | 413 euro in più ai docenti con tre contratti in una legislatura Dispersione scolastica all’8,3% Italia batte target UE con cinque anni d’anticipo
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato il bilancio dell’anno, evidenziando miglioramenti e sfide del sistema scolastico italiano. Tra i dati principali, si registra un incremento di 413 euro per i docenti con tre contratti in una legislatura e un tasso di dispersione scolastica all’8,3%, con l'Italia che supera gli obiettivi UE con cinque anni di anticipo.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato il bilancio dell'anno che si conclude e le prospettive economiche per la scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Valditara: “Due contratti in tre anni, mai avvenuto prima. Fino a 416 euro mensili per i docenti con la firma del nuovo contratto 2025-27”. E sulla Cgil: “Massimalista e radicale”
Leggi anche: Valditara: “Più autorevolezza ai docenti, con tre rinnovi contrattuali 416 euro al mese, welfare sanitaria. Stiamo rivoluzionando la scuola”. Il punto
Valditara, 700mila euro da Pnrr per l'Istituto Gandiglio di Fano - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato lo stanziamento di circa 675mila euro di fondi Pnrr per l'Istituto Comprensivo "Gandiglio" di Fano (Pesaro Urbino). ansa.it
Nuove risorse per l’edilizia scolastica legata al tempo pieno. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto da 23,1 milioni di euro che autorizza lo scorrimento delle graduatorie PNRR per la realizzazione e la messa… x.com
Il Ministro Giuseppe Valditara ha infatti firmato un ulteriore decreto da 206,8 milioni di euro destinato all’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza. #antincendioscuole #edilizia - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.