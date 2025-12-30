Valditara | 413 euro in più ai docenti con tre contratti in una legislatura Dispersione scolastica all’8,3% Italia batte target UE con cinque anni d’anticipo

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato il bilancio dell’anno, evidenziando miglioramenti e sfide del sistema scolastico italiano. Tra i dati principali, si registra un incremento di 413 euro per i docenti con tre contratti in una legislatura e un tasso di dispersione scolastica all’8,3%, con l'Italia che supera gli obiettivi UE con cinque anni di anticipo.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato il bilancio dell'anno che si conclude e le prospettive economiche per la scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

