Valanga in Ossola | travolto un gruppo di scialpinisti

Una valanga ha coinvolto un gruppo di scialpinisti nella zona della Punta della Caldaie, tra Alpe Veglia e Alpe Devero in Ossola. Uno dei soggetti è rimasto illeso, mentre l’altro ha riportato lievi ferite. L’incidente evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle condizioni nevose e di adottare tutte le precauzioni necessarie durante le escursioni in montagna in questa stagione.

Uno è illeso, mentre l'altro è rimasto lievemente ferito: sono queste le condizioni dei due scialpinisti travolti da una valanga nella zona della Punta della Caldaie, tra Alpe Veglia e Alpe Devero.La slavina ha travolto i due intorno alle 13 di oggi, lunedì 29 dicembre: entrambi sono riusciti a liberarsi da soli dalla neve e a lanciare l'allarme.

Piemonte, valanga travolge un gruppo di sportivi ma non ci sono feriti - Una valanga si è staccata nel territorio comunale di Trasquera, in val Divedro, nel Verbano- msn.com

Valanga in Piemonte, persone travolte riescono ad uscire da sole dalla neve - Nessuna conseguenza, per fortuna, legata alla valanga che si è registrata nel territorio comunale di Trasquera, in val Divedro, nel Verbano- tg24.sky.it

