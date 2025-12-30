Valanga in Ossola | travolto un gruppo di scialpinisti

Una valanga ha coinvolto un gruppo di scialpinisti nella zona della Punta della Caldaie, tra Alpe Veglia e Alpe Devero in Ossola. Uno dei soggetti è rimasto illeso, mentre l’altro ha riportato lievi ferite. L’incidente evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle condizioni nevose e di adottare tutte le precauzioni necessarie durante le escursioni in montagna in questa stagione.

Uno è illeso, mentre l'altro è rimasto lievemente ferito: sono queste le condizioni dei due scialpinisti travolti da una valanga nella zona della Punta della Caldaie, tra Alpe Veglia e Alpe Devero.La slavina ha travolto i due intorno alle 13 di oggi, lunedì 29 dicembre: entrambi sono riusciti a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

