Vaccinazione antinfluenzale gratuita dal 1° gennaio | potenziate le sedute per adulti e minori

A partire dal 1° gennaio, anche a Parma e provincia sarà possibile accedere gratuitamente alla vaccinazione antinfluenzale. La misura si rivolge ad adulti e minori senza patologie croniche, residenti in Emilia-Romagna o assistiti dal Servizio sanitario regionale. La campagna prevede un potenziamento delle sedute di vaccinazione, offrendo un’opportunità di prevenzione alla popolazione, nel rispetto delle disponibilità e delle indicazioni sanitarie vigenti.

Anche a Parma e provincia dal 1° gennaio sarà possibile vaccinarsi gratuitamente contro l'influenza. L'opportunità è rivolta ad adulti o minori senza patologie croniche che risiedano in Emilia-Romagna o siano assistiti dal Servizio sanitario regionale, compatibilmente con la disponibilità di.

Open Day vaccinale a Rimini: antinfluenzale, anti-COVID e altre vaccinazioni - Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Rimini organizza un altro Open Day, durante il quale è possibile presentarsi anche senza appuntamento, dedicato alla vaccinazione antinfluenzale e anti- altarimini.it

Vaccinazioni antinfluenzali gratuite: attivate due linee extra per rispondere alle richieste - Covid, antipneumococcica e recuperare vaccinazioni scadute o mancanti, nell’ottica di promuovere una ... bergamonews.it

La Regione Emilia-Romagna estende la gratuità della vaccinazione antinfluenzale a partire dal primo gennaio 2026 - facebook.com facebook

