Viviamo in un'epoca in cui tutto sembra essere soggetto a paragoni e confronti continui. Tuttavia, alcune associazioni risultano inaspettate e poco appropriate, come quella tra il poeta Giacomo Leopardi e l’allenatore Luciano Spalletti. Questa tendenza a mettere tutto sullo stesso piano riflette un atteggiamento di accettazione verso ogni cosa, spesso senza riflettere sul valore e sulle caratteristiche distintive di ciascuna figura.

Va bene tutto ma vedere il povero Giacomo Leopardi paragonato a Spalletti. Da diverso tempo ci siamo abituati ad accettare tutto e di più. Accade nella politica, nell'economia, nella cronaca quotidiana e così via. E naturalmente anche nello sport. Mettendo ora in disparte ogni considerazione riguardante la qualità della scrittura (stile, sintassi, punteggiatura, ecc.), sembra di assistere davvero ad una gara (si parla appunto di sport) a chi la spara più grossa. A leggere alcune analisi (?) si resta davvero stupiti, e occorre essere davvero indulgenti pensando che in fondo siamo al "bar dello sport".

