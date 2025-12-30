Uscì da clinica psichiatrica e morì Il pm | Un rischio tollerabile

Alessandro Rossi è uscito dalla clinica psichiatrica e successivamente è deceduto. Il pubblico ministero ha definito l’evento come un

L’allontanamento di Alessandro Rossi dalla residenza psichiatrica dove viveva sui colli avvenne in un brevissimo lasso di tempo, dopo che gli operatori si erano occupati di lui e mentre si dedicavano agli altri ospiti della struttura. L’evento "si colloca nell’ambito di quel margine di rischio che l’ordinamento considera tollerabile e non riconducibile a violazione di specifici doveri di controllo", scrive la Procura, che ha chiesto l’ archiviazione del fascicolo a carico di 6 persone, indagate a vario titolo per omicidio colposo e abbandono di incapace. Rossi, 60 anni, in carico al Csm da 40 anni, se ne andò dalla comunità Gaibola il 30 settembre 2019 e fu ritrovato cadavere in primavera, il 15 aprile 2020, a 50 chilometri di distanza, in un bosco a Pietramala, Firenzuola (Firenze). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uscì da clinica psichiatrica e morì. Il pm: "Un rischio tollerabile" Leggi anche: Milan, Fullkrug arrivato in clinica per ulteriori visite: ecco il video | PM Leggi anche: Esclusiva PM, Fullkrug ulteriori visite mediche in clinica per il Milan: ecco cosa risulta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si allontanò da una clinica psichiatrica e fu ritrovato morto sei mesi dopo. Il pm: «Rischio tollerabile» x.com Ospedale: sono iniziati i lavori alla più grande clinica psichiatrica pediatrica in Romania, costruita dal Comune di Bucarest attraverso un partenariato pubblico-privato / Ponte dell’Amicizia: il ponte sul Danubio che collega le città di Giurgiu e Ruse sarà aperto a - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.