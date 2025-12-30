Usa tempeste di neve e ghiaccio | nel Midwest è ancora emergenza

Nel Midwest degli Stati Uniti, le condizioni meteorologiche rimangono critiche a causa di una recente ondata di maltempo. Un ciclone ha attraversato il nord del Paese, provocando intense nevicate e temperature molto basse. La regione continua a fronteggiare emergenze legate alle tempeste di neve e al ghiaccio, che stanno influenzando la vita quotidiana e le attività locali.

E' ancora emergenza maltempo negli Stati Uniti. Lunedì un ciclone ha attraversato il nord del Paese, portando freddo, neve e gelo nel Midwest. Secondo le previsioni, la tempesta, diretta verso est, si è intensificata abbastanza rapidamente da soddisfare i criteri di un ciclone bomba: un sistema che si rafforza rapidamente con il calo della pressione. In alcune zone degli Usa si sono verificati bruschi cali di temperatura: fino a 28 gradi in meno rispetto al giorno precedente.

