Usa la tempesta di pioggia e neve vista dal parabrezza di un' auto | il traffico in tilt

Una tempesta di pioggia e neve si abbatte sui Grandi Laghi e nel Nord-Est degli Stati Uniti, creando condizioni di traffico molto intense. La forte perturbazione, accompagnata da venti sostenuti e abbondanti precipitazioni, provoca rallentamenti e ingorghi lungo le principali arterie stradali. La visibilità ridotta e le condizioni meteo avverse richiedono attenzione e prudenza alla guida, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Una violenta tempesta invernale sta portando forti venti, forti nevicate e temperature rigide sui Grandi Laghi e nel Nord-Est degli Usa. Ciò ha reso difficoltosi i viaggi, su strada – come si vede da questo video ripreso dal parabrezza di un auto – ma anche in aereo: molti voli, nei giorni scorsi, sono stati cancellati. Il Michigan è finora lo stato più colpito. La governatrice di New York ha dichiarato che potrebbero esserci blackout in molte altre zone degli Stati Uniti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

