Usa la tempesta di pioggia e neve vista dal parabrezza di un' auto | il traffico in tilt

Una tempesta di pioggia e neve si abbatte sui Grandi Laghi e nel Nord-Est degli Stati Uniti, creando condizioni di traffico molto intense. La forte perturbazione, accompagnata da venti sostenuti e abbondanti precipitazioni, provoca rallentamenti e ingorghi lungo le principali arterie stradali. La visibilità ridotta e le condizioni meteo avverse richiedono attenzione e prudenza alla guida, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Una violenta tempesta invernale sta portando forti venti, forti nevicate e temperature rigide sui Grandi Laghi e nel Nord-Est degli Usa. Ciò ha reso difficoltosi i viaggi, su strada – come si vede da questo video ripreso dal parabrezza di un auto – ma anche in aereo: molti voli, nei giorni scorsi, sono stati cancellati. Il Michigan è finora lo stato più colpito. La governatrice di New York ha dichiarato che potrebbero esserci blackout in molte altre zone degli Stati Uniti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, la tempesta di pioggia e neve vista dal parabrezza di un'auto: il traffico in tilt Leggi anche: Usa, tempesta di neve in Missouri: auto bloccate e camion rovesciati Leggi anche: Maltempo a Roma, la pioggia manda il traffico in tilt: code fino a 7 chilometri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Usa, tempeste di neve e ghiaccio: nel Midwest è ancora emergenza; Tempesta di neve a New York; Stati Uniti, in California prosegue l'allerta inondazioni: ora è pericolo smottamenti; Stati Uniti: tempesta in California si attenua ma resta alto il rischio di inondazioni e frane. Usa, la tempesta di pioggia e neve vista dal parabrezza di un'auto: il traffico in tilt - (LaPresse) Una violenta tempesta invernale sta portando forti venti, forti nevicate e temperature rigide sui Grandi Laghi e nel ... msn.com

Usa, tempeste di neve e ghiaccio: nel Midwest è ancora emergenza - Lunedì un ciclone ha attraversato il nord del Paese, portando freddo, neve e gelo ... msn.com

Le strade diventano lastre di ghiaccio: l'Upper Midwest degli USA travolto dalla tempesta invernale, il Video - L'AREA PIU' COLPITA: I GRANDI LAGHI La tempesta ha colpito in modo particolare le regioni affacciate sui Grandi Laghi, dove l’interazione tra aria gelida e masse d’acqua relativamente più miti ha ... ilmeteo.it

“Onesto” di Francesco Viditto. “In una notte di tempesta, mentre la pioggia si abbatte incessante sui boschi del Cadore, Francesco accoglie in casa Guido Contin, detto Cognac, un uomo anziano che vive in un casello ferroviario abbandonato con la sua gatta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.