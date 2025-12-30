Urla e terrore in piena notte malviventi immobilizzano e rapinano nonna e nipote | Non siamo gli unici

A Ascoli Satriano, recenti episodi di furti e rapine in appartamento coinvolgono principalmente anziani e persone sole. In notti recenti, malviventi hanno immobilizzato e rapinato una nonna e sua nipote, generando timore tra i residenti. Questi eventi evidenziano una crescente preoccupazione sulla sicurezza nelle abitazioni del territorio, sottolineando l’importanza di misure preventive e di una maggiore attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili.

