Urla e terrore in piena notte malviventi immobilizzano e rapinano nonna e nipote | Non siamo gli unici
A Ascoli Satriano, recenti episodi di furti e rapine in appartamento coinvolgono principalmente anziani e persone sole. In notti recenti, malviventi hanno immobilizzato e rapinato una nonna e sua nipote, generando timore tra i residenti. Questi eventi evidenziano una crescente preoccupazione sulla sicurezza nelle abitazioni del territorio, sottolineando l’importanza di misure preventive e di una maggiore attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili.
Furti e rapine in appartamento in danno di persone anziane e perlopiù sole si stanno susseguendo ad Ascoli Satriano. I colpi, consumati o solo tentati, sono stati registrati a ridosso delle festività natalizie e i residenti della cittadina dei Grifoni si aiutano tra loro con il passaparola: “Si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: "Suo nipote è in arresto", ma nonna Amelia capisce che è una truffa e a 101 anni blocca i malviventi
Leggi anche: Ayroldi svela: «Siamo gli unici che ammettono gli errori pubblicamente. Open Var ci sta facendo conoscere ancora di più, siamo trasparenti»
Faida tra nomadi Sinti, raid incendiario e colpi di pistola: bruciati camper e 2 auto. «Notte di paura. tra urla, spari e fiamme».
Urla, spari e fiamme nella notte: camper e auto distrutti nel Miranese - SALZANO (VENEZIA) – Una notte di terrore ha scosso il centro del Miranese, nella località di Salzano dove le grida improvvise e i forti scoppi hanno svegliato l’intero quartiere, attirando i residenti ... nordest24.it
Faida tra nomadi Sinti, raid incendiario e colpi di pistola: bruciati camper e 2 auto. «Notte di paura. tra urla, spari e fiamme» - Le urla e gli scoppi hanno richiamato tutto il vicinato, poi sono state le fiamme alte a inchiodare alle finestre i residenti di via Diaz, spaventati dal ... ilmessaggero.it
Maxi rissa nella notte a Roma, violenza, urla e sedie lanciate. Il terrore dei residenti: «Vivere qui ormai è un incubo» - Alcuni partecipanti sono rimasti feriti – risultando necessario l'intervento dei soccorsi del 118 –, mentre altri si sono dileguati prima dell’arrivo degli agenti Urla e sedie lanciate. leggo.it
"Aiuto". Fiamme e dramma al matrimonio, ustionato anche lo sposo: terrore, urla e tutti che fuggono. "Avevano appena tagliato la torta" (VIDEO) - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.