Urina nell’acquasantiera della cappella a Roma Termini

Da imolaoggi.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari del Nucleo Scalo Termini hanno identificato un uomo di nazionalità tedesca responsabile di aver urinato nell’acquasantiera della cappella presente alla stazione di Roma Termini. L’intervento si inserisce nelle attività di sorveglianza volte a mantenere il decoro e la sicurezza dell’area, garantendo rispetto delle norme e tutela dei luoghi pubblici.

i militari del nucleo Scalo Termini sono riusciti a individuare il responsabile, un tedesco che è stato identificato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

