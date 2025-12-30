Urina nell’acquasantiera della cappella a Roma Termini

I militari del Nucleo Scalo Termini hanno identificato un uomo di nazionalità tedesca responsabile di aver urinato nell’acquasantiera della cappella presente alla stazione di Roma Termini. L’intervento si inserisce nelle attività di sorveglianza volte a mantenere il decoro e la sicurezza dell’area, garantendo rispetto delle norme e tutela dei luoghi pubblici.

