Uomini e Donne 2026 | quando ripartono le registrazioni

Le registrazioni di Uomini e Donne 2026 sono al momento sospese per la pausa natalizia. Quando riprenderanno le nuove puntate? La produzione ha annunciato il ritorno alle registrazioni nel primo periodo dell’anno, riportando il programma alla normalità. Restano in attesa aggiornamenti ufficiali riguardo alle date di ripresa, mentre i fan continuano a seguire con interesse le novità e le anticipazioni sulla prossima stagione.

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne tornano al centro dell'attenzione mentre il programma resta in pausa natalizia. In questi giorni, però, i movimenti dietro le quinte non si sarebbero mai davvero fermati. Le esterne continuano e i tronisti restano sotto i riflettori, da Sara Gaudenzi a Ciro Solimeno e Cristiana Anania. Intanto, la scelta di Flavio Ubirti sarebbe già stata fatta ma non è ancora arrivata in tv. Ora la domanda pratica è una sola: quando si rientra in studio per registrare le nuove puntate del 2026? Ciro ripensa a Martina De Ioannon durante la pausa natalizia Registrazioni Uomini e Donne 2026: le date.

