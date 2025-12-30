Se siete alla ricerca di un titolo di qualità da provare su PS5, questa è un’ottima occasione. Uno dei giochi più apprezzati del 2025 è infatti disponibile gratuitamente tramite il servizio PS Plus. Un’opportunità per esplorare un’esperienza coinvolgente senza costi aggiuntivi, perfetta per i momenti di svago negli ultimi giorni dell’anno.

Se non sapete a cosa giocare in questi ultimi giorni dell'anno, sappiate che su PS5 è possibile scaricare uno dei giochi più apprezzati di questo 2025 senza doverlo acquistare: un'opportunità ghiotta per vivere un'esperienza unica e differente dal solito. Quello che si sta concludendo è stato un anno davvero positivo per gli appassionati di videogame. Il 2025 è stato un anno davvero ricco di uscite di ogni genere, il che ha permesso a chiunque di mettere le mani su uno o più giochi che hanno lasciato il segno e che sono entrati di diritto nelle top list personali di ciascun gamer. Sebbene l'attenzione mediatica sia stata rubata da Expedition e Hollow Knight, dietro questi giochi copertina c'è stata tantissima carne al fuoco, dal nuovo capitolo di Monster Hunter al bellissimo Kingdom Come Deliverance II, dal divertente Split Fiction al maestoso Death Stranding 2, dal ritorno del Doom Guy in salsa action a quello artisticamente meraviglioso di Hades.

© Esports247.it - Uno dei migliori giochi del 2025 è scaricabile gratuitamente dal PS Plus

