Uno degli idoli di Hojlund gioca nel Napoli | Avevo la sua maglia a casa

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, si racconta in una lunga intervista a Sports Illustrated. Il giocatore ha condiviso il suo percorso professionale, il ritorno in Italia e il suo addio al Manchester United. Tra i suoi riferimenti, un idolatria per un calciatore del Napoli, di cui aveva la maglia a casa. Un approfondimento sul suo stato d’animo e sulle sue ambizioni sportive.

Hojlund: “Contento di essere al Napoli, Conte allenatore incredibile” - Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato a Sport Illustrated una lunga ... forzazzurri.net

Hojlund su Lukaku: "Tra i miei idoli, è una persona fantastica! Tra noi ci sarà competizione" - Nel corso della sua lunga intervista a Sports Illustrated, Rasmus Hojlund si è soffermato anche su Romelu Lukaku: "Rom è una persona fantastica. tuttonapoli.net

Rasmus #Hojlund ha rilasciato un'intervista a Sports Illustrated: Rasmus, grazie mille per il tuo tempo qui a Napoli. È davvero un piacere parlare con te. So che sono stati mesi piuttosto folli. Prima di tutto, come stai Come va la vita in generale Sì, va bene. Ci - facebook.com facebook

Hojlund: “Lukaku è una persona fantastica. Non lo conoscevo bene prima. Abbiamo parlato un po’ in campo e ho anche una sua maglia a casa. È un idolo per me, l’ho sempre ammirato. Ovviamente voglio giocare anch’io, ma c’è competizione ed è giusto cos x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.