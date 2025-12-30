Uniti per la legalità | Urgono controlli straordinari Ma l’emendamento si arena

Non sono stati concessi i finanziamenti straordinari desiderati, nonostante l’impegno condiviso tra associazioni di categoria e sindacati. La proposta di emendamento, finalizzata a rafforzare i controlli e promuovere la legalità, si è arenata nelle ultime fasi della discussione parlamentare, lasciando irrisolte le richieste di intervento urgente nel settore.

Niente da fare. L’apprezzabile sinergia tra associazioni di categoria e sindacati non è riuscita a portare a casa i finanziamenti straordinari da inserire nella legge di Bilancio nazionale alle ultime battute in Parlamento. Obiettivo: potenziare i controlli nelle aziende fuorilegge così da dare una scossa al cosidetto distretto parallelo, quella dell’illegalità generalizzata con punte estreme di lavoro precario e insicuro. Ci hanno provato il centrodestra e il centrosinistra, Forza Italia con la deputata Erica Mazzetti e il Pd con il deputato Christiana Di Sanzo, ma non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

