United Rugby Championship | classifica corta ma la Benetton Treviso ha fatto un bel balzo

L’United Rugby Championship 2025 si avvia alla conclusione con una classifica ormai definita, seppur influenzata ancora dai recuperi delle squadre sudafricane. La Benetton Treviso ha registrato un significativo progresso, migliorando la propria posizione e dimostrando continuità nel rendimento. In questo contesto, l’analisi della classifica offre uno sguardo aggiornato sulla stagione, evidenziando le dinamiche delle squadre italiane e le sfide future nel torneo.

La fine dell’anno solare 2025 consegna uno United Rugby Championship già ben delineato nelle sue gerarchie, nonostante una classifica ancora “spezzata” dai match da recuperare delle franchigie sudafricane. In testa comandano gli Stormers con 32 punti e una partita in meno, davanti a un gruppo di inseguitrici guidato da Cardiff Rugby (30), Glasgow Warriors e Munster (29). Alle loro spalle Ulster e Leinster restano pienamente in corsa per le prime posizioni, confermando come la lotta per i playoff sarà serrata fino alle ultime giornate. In questo contesto trova spazio con crescente autorevolezza la Benetton Treviso, che chiude il 2025 in piena zona playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship: classifica corta, ma la Benetton Treviso ha fatto un bel balzo Leggi anche: LIVE Zebre-Benetton Treviso 9-16, United Rugby Championship in DIRETTA: Benetton più efficace in attacco, ma c’è partita al Lanfranchi Leggi anche: LIVE Zebre-Benetton Treviso 6-13, United Rugby Championship in DIRETTA: Partita scoppiettante al Lanfranchi, Benetton con un uomo in meno! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. United Rugby Championship: la classifica prima di Zebre-Benetton Treviso; Giornata di derby in URC: risultati, classifica e highlights del settimo turno; United Rugby Championship, Munarini dirige Zebre v Benetton: prima donna italiana ad arbitrare nel torneo; Al Benetton Treviso il derby italiano con il Parma. United Rugby Championship: la classifica prima di Zebre-Benetton Treviso - Derby all'orizzonte quest'oggi, sabato 27 dicembre (ore 15:30), nello United Rugby Championship. oasport.it

United Rugby Championship, i derby lanciano Treviso in zona playoff - Due vittorie su due nei derby di Natale per la Benetton Treviso e i veneti fanno un balzo importante verso la zona playoff dell’United Rugby Championship. oasport.it

Nuovo derby contro le Zebre: svelata la formazione dei Leoni in trasferta a Parma - Sabato 27 dicembre, alle ore 15:30, la sfida allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma valida per il Round 8 della stagione 2025- trevisotoday.it

United Rugby Championship. Punteggio finale 37 a 23 per i biancoverdi. Le immagini di alcuni momenti salienti della partita - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.