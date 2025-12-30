Unitas Sciacca arriva Retsos | primo greco in neroverde

Unitas Sciacca annuncia l’arrivo di Christos Retsos, primo calciatore greco a indossare la maglia neroverde. Nato nel 2001, è un centrocampista offensivo con esperienze in Eccellenza siciliana e calabrese. L’acquisizione di Retsos rappresenta un passo importante nel rafforzamento della squadra, portando competenza e novità al roster.

Si chiama Christos Retsos ed è il primo calciatore greco a vestire la maglia neroverde. Classe 2001, centrocampista offensivo, arriva dopo una stagione in Eccellenza siciliana con la Polisportiva Gioiosa e una prima parte dell’annata attuale in Eccellenza calabrese con la Reggiovagnese.Giocatore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

