Unicoop direzione tutta femminile dal primo gennaio Manuela Barbieri direttrice generale

A partire dal primo gennaio, Manuela Barbieri assume la carica di direttrice generale di Unicoop, subentrando a Stefano Borotti dopo 28 anni alla guida dell’azienda. La nomina, decisa dal Consiglio di Amministrazione, segna un nuovo capitolo per l’impresa, che vede ora una direzione tutta femminile. Barbieri porta con sé un’esperienza consolidata, pronta a guidare l’organizzazione verso nuovi obiettivi e sfide future.

Il Cda di Unicoop ha nominato Manuela Barbieri direttrice generale. Subentra a Stefano Borotti dopo 28 anni al timone dell’impresa.«Si tratta - riferisce Unicoop - della cooperativa sociale più grande di Piacenza nella quale lavorano oltre 400 persone per 1500 ospiti nei servizi sociali per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Crisi Amt, l’ex presidente Gavuglio sospesa dal ruolo di direttrice generale

Leggi anche: Crisi Amt, l’ex presidente Gavuglio sospesa dal ruolo di direttrice generale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Unicoop, Borotti lascia la direzione dopo 28 anni.

Unicoop Firenze e Rete Pas lanciano una nuova partnership con vantaggi riservati ai soci - Al via nuove iniziative sul fronte della salute, della cura e della prevenzione, Rete Pas presenta il progetto per due sedi di nuovi ambulatori a cui sarà estesa la convenzione per i soci Unicoop Fire ... msn.com