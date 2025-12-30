UNICEF RD Congo | la violenza sessuale contro i bambini è radicata e in aumento nel paese – nuovo rapporto

Nel 2024, in Repubblica Democratica del Congo, sono stati segnalati circa 45.000 casi di violenza sessuale contro i bambini, rappresentando quasi il 40% di tutti gli episodi di violenza sessuale. Questa cifra evidenzia un aumento significativo rispetto al 2022, confermando come la violenza nei confronti dei minori sia un problema radicato e in crescita nel paese.

Nel 2024 sono stati registrati quasi 45.000 casi contro bambini, pari a quasi il 40% di tutti i casi di violenza sessuale segnalati, tre volte di più rispetto al 2022. 30 dicembre 2025 – Secondo un nuovo rapporto dell'UNICEF pubblicato oggi, la violenza sessuale contro i bambini è endemica, sistemica e in aumento in tutta la Repubblica Democratica del Congo (RDC). Sebbene il conflitto rimanga una delle cause principali, il rapporto mostra che i casi documentati nelle comunità di tutte le province sono in forte aumento dal 2022. Come indicato nel rapporto, i dati a livello nazionale raccolti dai fornitori di servizi di protezione e assistenza alle vittime di violenza di genere indicano che nei primi nove mesi del 2025 sono stati registrati oltre 35.

R.D. Congo: Unicef, “milioni di bambini a rischio, conflitto a livelli mai visti in 30 anni. Violenza sessuale usata come arma di guerra” - 000 bambini, sono stati sfollati dall’inizio dell’anno nell’est della Repubblica Democratica del Congo, in un’escalation di violenze definita dall’Unicef ... agensir.it

Nella RD del Congo 25.166 vittime di violenza sessuale nel 2023 assistite da Medici senza Frontiere, più di 2 ogni ora. Il 10% è minorenne - Il numero, parziale perché riferito solo ai dati raccolti dai servizi offerti da MSF in 5 province, è il più alto mai registrato nel Paese e in peggioramento nel 2024. quotidianosanita.it

