Una vita in tabaccheria. Francesco festeggia 75 anni nella rivendita di Canevara.

Francesco Lorenzetti, conosciuto come Franco, celebra i suoi 75 anni di attività nella tabaccheria di Canevara. A 88 anni, rappresenta un esempio di continuità e dedizione, portando avanti con passione una tradizione familiare che dura da decenni. La sua storia riflette il valore di un mestiere radicato nel territorio e nel tempo, mantenendo vivo un servizio di vicinato apprezzato da generazioni.

Una vita trascorsa in tabaccheria. E’ la storia di Francesco Lorenzetti, 88 anni, ma tutti lo chiamano Franco, che si appresta a salutare l’avvento del 2026 con lo spirito e l’entusiasmo di sempre. Lorenzetti racconta un secolo di storia della tabaccheria rivendita numero 24 ancora oggi attiva a Canevara. Il nonno, Antonio Bigi, reduce della Grande Guerra del 1915-18, tornò a casa mutilato di una gamba. Ottenne così, come riconoscimento riservato ai reduci, la licenza per la rivendita di tabacchi: un modo per reintegrarlo nella società e garantirgli un sostegno economico. Era infatti prassi comune, nel dopoguerra, favorire i reduci concedendo loro licenze da tabaccaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

