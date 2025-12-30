Una squadra per contrastare gli incendi.

Il Parco rinnova la convenzione con la squadra speciale incaricata di contrastare gli incendi boschivi, con l’obiettivo di garantire controlli e monitoraggio delle aree fluviali nel periodo estivo. Questa iniziativa mira a prevenire e intervenire tempestivamente in caso di incendi, tutelando l’ambiente e la sicurezza delle aree naturali. Un’azione costante che rafforza l’impegno del Parco nella protezione del patrimonio naturale durante le stagioni più critiche.

Squadra speciale contro il rischio incendi nei boschi, il Parco rinnova la convenzione per controlli e monitoraggio delle aree fluviali durante il periodo estivo. La scelta è prevenire. L’accordo è, ancora una volta, con Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Parco di Montevecchia e Valle del Curone, Provincia di Lecco, Parco del Monte Barro e Parco Valle Lambro: con proprio personale provvederanno all’attuazione del piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro i roghi. L’accordo era già stato siglato, in via sperimentale, per il triennio fra il 2023 e il 2025 e va in scadenza in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

