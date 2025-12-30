Una sola anestesia due interventi | la cura su misura per un bambino con sindrome da spettro autistico

L'Ospedale di Perugia ha eseguito con successo un intervento multidisciplinare su un bambino di 12 anni con sindrome da spettro autistico, utilizzando una sola anestesia per due procedure. Questo risultato evidenzia l’efficacia di un approccio integrato e personalizzato nella gestione di pazienti con disabilità complesse, garantendo sicurezza e qualità delle cure.

L'Ospedale di Perugia ha portato a termine con successo un complesso intervento multidisciplinare su un bambino di 12 anni affetto da disturbo dello spettro autistico, dimostrando ancora una volta l'eccellenza nell'approccio integrato alla cura dei pazienti con disabilità complesse.Il piccolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Una sola anestesia, due interventi: la cura "su misura" per un bambino con sindrome da spettro autistico

