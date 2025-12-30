Una scuola più inclusiva è quella di Luciano Tagliaferri | Via i telefonini dalle aule L’edilizia nota negativa

Luciano Tagliaferri, da poco nominato alla guida dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, propone una scuola più inclusiva e attenta alle esigenze degli studenti. Tra le sue priorità, la riduzione dell’uso dei telefonini in classe e un miglioramento delle strutture edilizie, considerate attualmente insufficienti. La sua visione mira a creare ambienti didattici più efficaci e rispettosi delle diversità, favorendo un percorso formativo più equo e sostenibile.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Luciano Tagliaferri da ieri è sulla tolda di comando dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Classe 1960, originario di Rignano sull’Arno ma aretino da molti anni, sale il gradino più alto della sua carriera da dirigente scolastico. Una vita tra gli studenti e al fianco degli insegnanti: è stato rettore del Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo e presidente dell’associazione dei Convitti nazionali ed educandati statali. Direttore Tagliaferri, qual è lo stato di salute della scuola toscana? “È uno stato di salute complessivamente buono. La Toscana può contare su tanti dirigenti scolastici preparati e motivati e su un mondo della scuola sostanzialmente sano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una scuola più inclusiva, è quella di Luciano Tagliaferri: “Via i telefonini dalle aule. L’edilizia nota negativa” Leggi anche: Educazione civica, offerta formativa Camera e Senato: “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola” in scadenza il 10 novembre Leggi anche: A Palermo una scuola intitolata a Sara Campanella. Il sindaco Lagalla: “Dalle aule può nascere il cambiamento” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. IN prospettiva delle procedure sulle iscrizioni per far conoscere ai NEOISCRITTI potenziali e al territorio tutto chi siamo stati, chi siamo e cosa saremo e per testimoniare sempre il nostro impegno per una scuola inclusiva dov’è l’entusiasmo, la qualità dell’offert - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.