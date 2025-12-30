Una nuova geografia commerciale L’eredita dei dazi secondo McKinsey

La crescente tensione commerciale ha trasformato la geografia degli scambi globali, portando a una nuova realtà economica. L’eredità dei dazi, in particolare quella avviata dall’era Trump, continua a influenzare le dinamiche di mercato e le strategie aziendali. Questa evoluzione richiede attenzione e adattamento per comprendere le sfide e le opportunità di un mondo in costante cambiamento.

Dall'anno dei dazi al secolo dei dazi, il passo è breve. Da quando Donald Trump ha inaugurato la stagione delle tensioni commerciali, per riequilibrare la bilancia americana, il mondo ha dovuto adattarsi in fretta a una nuova normalità, non ancora del tutto digerita. Con una Cina molto vicina a una crisi economia e un po' esistenziale, figlia dei suoi stessi e atavici problemi e per questo estremamente aggressiva all'esterno, i dazi rappresentano ancora un vaccino istituzionalmente accettato. Il commercio, tuttavia, sta cercando di prendere le misure, nell'attesa che vengano stabiliti i nuovi equilibri globali.

