Una montagna di rifiuti sotto le finestre in via Val Malenco a Quarto Oggiaro la mini discarica che fa infuriare i residenti

A Quarto Oggiaro, in via Val Malenco, si è formata una piccola discarica a cielo aperto sotto le finestre dei residenti. Le persone coinvolte si approfittano di orari tranquilli per smaltire rifiuti ingombranti, creando disagio e preoccupazione tra i cittadini. La situazione evidenzia la necessità di interventi più efficaci per garantire decoro e rispetto delle normative ambientali nella zona.

Milano, 30 dicembre 2025 – Arrivano nelle ore in cui possono dare meno nell'occhio, e scaricano oggi un armadio, domani una lavatrice. Poi lo stendibiancheria. E poi ancora tavoli e sacchi di rifiuti domestici a fare "da contorno". Succede in tante zone, soprattutto periferiche, di Milano. E il problema, per quanto l'Amsa passi periodicamente a pulire rischia di diventare cronico e sistematico fino a esasperare i residenti dei palazzi che si trovano a convivere con la spazzatura sotto le finestre. "Mettete le fototrappole" . Come succede in via Val Malenco, in zona Quarto Oggiaro, dove un inquilino del palazzo al civico 1, Giuseppe A.

