Una guida alpina un paio di sci e l' Etna che respira fuoco tra la neve

30 dic 2025

Una guida alpina scende dall’Etna, il vulcano attivo tra neve e cenere, mentre il tramonto crea un’atmosfera suggestiva. Le immagini mostrano il contrasto tra il paesaggio invernale e il vulcano che

L e immagini stanno facendo il giro del mondo: una guida alpina locale scende dall’Etna, sullo sfondo il vulcano attivo tra neve, cenere e un tramonto da togliere il fiato. Negli ultimi giorni si è verificata attività nel cratere di Nord Est e la Voragine, lo sciatore è sceso tra i crateri del 2002 e la Cisternazza. Uno spettacolo emozionante. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Sciando sul vulcano: le immagini spettacolari dell’Etna tra neve, fuoco e cenere iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

