Una fotografia suggestiva catturata da don Roberto lungo la Litoranea, con il Monviso che si staglia all’orizzonte. In quel paesaggio improvviso, la vista ha risvegliato ricordi familiari, pur trovandosi a centinaia di chilometri di distanza. Un’immagine che trasmette la bellezza spontanea del territorio e il senso di connessione con la natura e le proprie radici.

La Spezia, 30 dicembre 2025 – In quel panorama spuntato all’improvviso sulla salita ha rivisto qualcosa di famigliare, pure trovandosi a centinaia di chilometri di distanza. E non era assolutamente un miraggio provocato dalla fatica della pedalata in bicicletta. Tra l’azzurro del mare delle Cinque Terre e il cielo limpido è spuntata la cima del Monte Monviso la montagna più alta delle Alpi Cozie. Lontana dal punto in cui si trovava don Roberto Formenti il nuovo sacerdote della parrocchia Nostra Signora della Neve di Spezia oltre 260 chilometri. Lo scatto con un telefonino. Il vento evidentemente aveva spazzato via ogni nuvola e ombra rendendo i due punti così distanti ben visibili anche a occhio nudo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una foto da brividi. Il Monviso dalla Litoranea nel “clic“ di don Roberto

