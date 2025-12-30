Una donazione da 25mila euro perl' Hospice di Baggiovara da parte di Avis Modena

Lunedì 29 dicembre, presso la sede Avis di Modena, è stato consegnato un contributo di 25 mila euro da parte di Avis Comunale Modena alla Fondazione Hospice di Baggiovara, “Dignità per la Vita Cristina Pivetti”. La donazione, rappresentata dal presidente Daniele Dini e dalla vicepresidente, sostiene le attività dell’hospice, contribuendo al miglioramento delle cure e dell’assistenza alle persone in fase terminale.

È stato consegnato lunedì 29 dicembre nella sede Avis di Modena un contributo di 25 mila euro che Avis Comunale Modena ha devoluto a favore della Fondazione Hospice Modena "Dignità per la Vita Cristina Pivetti", rappresentata per l'occasione dal presidente Daniele Dini e dalla vicepresidente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Una donazione da 25mila euro perl'Hospice di Baggiovara da parte di Avis Modena Leggi anche: Una donazione da oltre mezzo milione per la Chirurgia dei Trapianti di Modena Leggi anche: Emergenza sangue: appuntamento con la donazione organizzata da Avis Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Coppia dona 25mila euro per 2 borse di studio a palestinesi - "Finanziare le borse Iupals ci è sembrato un modo concreto per dare un segno di speranza per il futuro del popolo palestinese". notizie.tiscali.it Pavia, una coppia dona 25mila euro per due borse di studio destinate a studenti palestinesi - Pavia – “Finanziare le borse di studio ci è sembrato un modo concreto per dare un segno di speranza per il futuro del popolo palestinese ”. ilgiorno.it Dal 2014 in Italia non è più vietata la fecondazione eterologa, ma non sono mai stati attivati programmi di donazione di ovociti e spermatozoi. Eugin Italia collabora direttamente con le nostre cliniche in Spagna, così da consentire a chi ci sceglie di intraprender - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.