Una bomba al posto di Gesù Il presepe che fa scalpore L’artista | Al vescovo piace

di Maria Rosa Di Termine SAN GIOVANNI VALDARNO Nel " Natale da favola " irrompe la cruda realtà della guerra e dell’indifferenza. In una delle teche della 10a biennale di arte presepiale in corso nella Cappella dei Pellegrini della Basilica di S.Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno e che quest’anno associa ogni Natività ad una fiaba, ne spicca una dall’impatto dirompente. Adagiato sul fieno della mangiatoia non c’è il Bambinello ma una bomba che sovrasta due mazzette di dollari e la testa bruciacchiata di un orsacchiotto. Sulla scna campeggia la scritta "Venite adoremus". L’autore è un artigiano con bottega in via Garibaldi, nel centro storico cittadino, Simone Naldini che senza giri di parole definisce la sua creazione "un pugno nello stomaco voluto per far pensare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

