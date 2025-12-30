Un tuffo nel Medioevo con i concerti e laboratori di DeMusicAssisi

Scopri “DeMusicAssisi Winter Edition”, la rassegna invernale dedicata alla musica medievale. Giunta alla sua terza edizione, questa iniziativa propone concerti e laboratori per avvicinare il pubblico alle sonorità del Medioevo in un contesto storico e culturale unico. Un’occasione per approfondire le tradizioni musicali di un’epoca affascinante, attraverso eventi pensati per coinvolgere appassionati e curiosi in un’atmosfera autentica e rispettosa del patrimonio storico.

Entra nel vivo "DeMusicAssisi Winter Edition", versione invernale del festival nato tre anni fa con l'obiettivo di rendere popolare la musica medievale. L'iniziativa è promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell' Accademia d'arti antiche Resonars, nell'ambito degli eventi natalizi: dopo l'apertura fra il 21 e il 26 dicembre, da venerdì 2 a lunedì 5 gennaio, il cartellone promette un vero e proprio tuffo nel Medioevo con concerti, laboratori, spettacoli e una sorta di Capodanno medievale, con un banchetto storico in musica. Gli eventi – quasi tutti con ingresso libero, fino ad esaurimento posti disponibili – si svolgono in varie location del centro storico, sul tema "Il giovane Francesco", con l'idea di vivere l'Assisi medievale attraverso la musica al tempo di Francesco.

