Un tifoso tira un pugno a Van der Poel | nonostante tutto l'olandese domina anche nell'X2O Trofee

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'X2O Trofee, Mathieu Van der Poel ha subito un episodio di disturbo causato da uno spettatore, che gli ha tirato un pugno. Nonostante l'incidente, l'atleta olandese ha mantenuto la concentrazione e ha continuato la gara, confermando la sua posizione di leader nel circuito. Questo episodio evidenzia le sfide impreviste che possono verificarsi anche durante eventi professionali di alto livello.

Per Mathieu Van der Poel ennesimo rischio di caduta procurato per colpa di uno spettatore: durante l'X2O, l'olandese ha dovuto schivare un pugno, sbandando sullo sterrato, il tutto ripreso in diretta TV. Poi le scuse dello spettatore: "Era del tutto involontario". E nuovi filmati amatoriali sembrano scagionarlo totalmente dall'intenzionalità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

