Un pullmino per malati oncologici L’iniziativa di ’Don’t Forget Me’

Un pullmino dedicato ai malati oncologici rappresenta un gesto concreto di solidarietà. L'iniziativa di ’Don’t Forget Me’ dimostra come il sostegno comunitario possa migliorare la qualità di vita di chi affronta percorsi difficili. Dopo due anni, i risultati parlano di un impatto reale, sottolineando l’importanza di iniziative solidali per offrire assistenza e conforto a chi ne ha bisogno.

Due anni non bastano per misurare fino in fondo il valore di un progetto, ma sono sufficienti per dimostrare quanto la solidarietà possa incidere concretamente sulla vita delle persone. L’associazione Don’t Forget Me Odv ha celebrato il secondo anniversario dalla fondazione raggiungendo un traguardo significativo: l’attivazione del progetto " Free Shuttle ", un pulmino solidale che accompagna gratuitamente i bambini malati oncologici e le loro famiglie all’ ospedale di Padova per le terapie. Un mezzo che non trasporta soltanto persone, ma speranze, sostegno e vicinanza, attraversando le strade del Delta per ridurre distanze geografiche ed emotive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

